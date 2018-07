Marcelo relaciona zagueiro de 18 anos no Cruzeiro

SÃO PAULO - O técnico Marcelo Oliveira divulgou neste sábado a lista de relacionados do Cruzeiro para o confronto com o Internacional, neste domingo, em Novo Hamburgo. E no duelo, marcado para às 18h30, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, a principal novidade será o zagueiro Wallace, de apenas 18 anos.

O jovem, promessa das categorias de base do clube, atuou apenas uma vez pela equipe profissional do Cruzeiro, em julho, ao entrar em campo durante o segundo tempo de partida contra o Atlético Goianiense, válida pela Copa do Brasil. Agora, ele ficará como opção no banco de reservas para a dupla de zaga titular, formada por Bruno Rodrigo e Dedé, mas também para o lateral-esquerdo Egídio.

Além de Wallace, as outras novidades na lista de relacionados do Cruzeiro são o volante Souza e o atacante Vinicius Araújo. A relação não conta com o volante Lucas Silva, o meia Ricardo Goulart, ambos suspensos. Machucados, o meia Julio Baptista e o atacante Anselmo Ramon também estão fora do jogo.

Marcelo já definiu a escalação do Cruzeiro para o duelo com o Inter. O líder do Campeonato Brasileiro vai entrar em campo com a seguinte formação: Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Nilton, Henrique e Everton Ribeiro; Dagoberto, Borges e Willian.

Confira a lista de 21 jogadores relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais: Ceará, Egídio e Mayke.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé, Léo e Wallace.

Volantes: Henrique, Leandro Guerreiro, Nilton, Souza e Tinga.

Meias: Alisson e Everton Ribeiro.

Atacantes: Borges, Dagoberto, Lucca, Vinicius Araújo e Willian.