Marcelo Oliveira relaciona Zé Roberto e Fellype Gabriel

O Palmeiras encerrou neste sábado a preparação para o clássico com o São Paulo, domingo, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, com duas novidades na lista de relacionados divulgada pelo técnico Marcelo Oliveira. Ele incluiu na relação os meias Zé Roberto e Fellype Gabriel.

Com dores musculares, Zé Roberto realizou tratamento durante toda a semana e agora reforçará o time no clássico com o São Paulo. Já Fellype Gabriel ainda vive a expectativa de disputar a sua primeira partida pelo Palmeiras - o meia chegou ao clube em maio, vindo dos Emirados Árabes Unidos, mas demorou a ficar à disposição em razão de problemas físicos.

Além deles, a outra novidade na lista de relacionados do Palmeiras é o volante Thiago Santos, que não enfrentou o Internacional, na última quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, por já ter atuado pelo América Mineiro, o seu ex-clube, na competição.

O Palmeiras, porém, terá quatro desfalques diante do São Paulo. Marcelo não pode contar com o volante Arouca e o atacante Dudu, ambos suspensos, além do volante Gabriel e do meia Gabriel Xavier, ambos lesionados.

Com esses retornos e baixas, o Palmeiras deve entrar em campo com a seguinte formação: Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos, Zé Roberto e Robinho; Rafael Marques, Gabriel Jesus e Lucas Barrios.

Com 44 pontos, o Palmeiras ocupa o quarto lugar do Brasileirão, logo à frente do São Paulo, com 42. Por isso, o clássico deste domingo é um importante confronto direto na luta por uma vaga na próxima edição da Copas Libertadores.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras para o jogo com o São Paulo:

Goleiros: Fernando Prass e Aranha.

Laterais: João Pedro, Lucas, Egídio e João Paulo.

Zagueiros: Jackson, Vitor Hugo, Victor Ramos e Leandro Almeida.

Volantes: Thiago Santos, Andrei Girotto e Amaral.

Meias: Robinho, Allione, Fellype Gabriel e Zé Roberto.

Atacantes: Rafael Marques, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Kelvin, Cristaldo e Alecsandro.