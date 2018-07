Marcelo renova até 2022 e completará 15 anos como jogador do Real Madrid

A passagem de sucesso do lateral-esquerdo Marcelo pelo Real Madrid deve durar mais cinco anos. Nesta quarta-feira, o gigante clube espanhol anunciou que chegou a um acordo com o jogador brasileiro para a renovação do seu contrato, que passa a ser válido até 30 de junho de 2022.

O Real Madrid explicou também que nesta quinta-feira, no dia seguinte ao jogo de estreia do clube na Liga dos Campeões da Europa, Marcelo concederá entrevista coletiva na sala de imprensa no Santiago Bernabéu para oficializar a renovação do seu contrato com o clube.

Marcelo, de 29 anos, é um dos jogadores mais importantes do elenco do Real Madrid, sendo o segundo capitão do time, atrás na hierarquia apenas do zagueiro Sergio Ramos. E, com mais de cinco anos de contrato com o clube espanhol, passa a ser real a possibilidade de o lateral-esquerdo até encerrar a sua carreira pelo time.

O brasileiro, aliás, passou praticamente toda a sua carreira pelo Real Madrid. Afinal, formado nas divisões de base do Fluminense, Marcelo chegou ao time espanhol em janeiro de 2007, com apenas 18 anos. E ele se tornou um sucessor de Roberto Carlos na posição. Agora poderá completar 15 anos como jogador do clube após ampliar em duas temporadas o acordo que se encerraria em 2020.

Titular absoluto do Real Madrid, Marcelo foi campeão de tudo pelo clube. O lateral venceu quatro vezes o Campeonato Espanhol, ganhou três Copas do Rei, três Supercopas da Espanha, três Liga dos Campeões, três Supercopas da Europa e dois Mundiais de Clubes da Fifa.

No mesmo dia em que renovou o seu contrato com o Real Madrid, Marcelo foi suspenso por dois jogos pelo Comitê de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol pela agressão a um adversário no empate com o Levante, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Nos minutos finais do jogo, após uma finalização, Marcelo caiu na grande área e, ao se "enroscar" com Lerma, o chutou. A ação foi flagrada pela arbitragem, que expulsou o lateral-esquerdo brasileiro. Agora ele foi suspenso por dois jogos e vai desfalcar o time nos duelos contra Real Sociedad e Betis.

E o agitado dia de Marcelo ainda não chegou ao fim. Nesta quarta-feira, o lateral-esquerdo brasileiro vai entrar em campo às 15h45 (horário de Brasília) para enfrentar o APOEL, do Chipre, no Santiago Bernabéu, na estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões.