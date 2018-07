Marcelo Rogério será árbitro de Corinthians x Palmeiras

Marcelo Rogério foi sorteado nesta quinta-feira para ser o árbitro do clássico entre Corinthians e Palmeiras, marcado para domingo, a partir das 16 horas, no Pacaembu, pela 15ª rodada do Paulistão. O duelo entre os eternos rivais vale a liderança do campeonato - a primeira colocação é palmeirense, com apenas um ponto de vantagem sobre os corintianos.

Aos 30 anos, Marcelo Rogério apitará seu primeiro clássico nesta edição do Paulistão. Mas já ficou marcado no campeonato por causa de uma arbitragem polêmica. Foi justamente num jogo do Corinthians, contra o Linense, no dia 29 de janeiro, no Pacaembu, quando ele anulou um gol do time do interior paulista durante a vitória corintiana por 1 a 0.

O gol anulado aconteceu quando o jogo ainda 0 a 0. No polêmico lance, o atacante Fabão, de 2,04 metros, subiu na área e cabeceou para marcar. Mas o árbitro apontou falta do jogador do Linense e não validou o gol. Segundo os atletas do time de Lins, Marcelo Rogério teria pedido desculpas depois da partida pelo suposto erro naquela jogada decisiva.