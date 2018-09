Marcelo se diz feliz no Real Madrid e prevê sucesso de Vinícius Junior no clube

Especulado para deixar o Real Madrid na janela de transferências que se encerrou no último dia 31 - a Juventus do ex-companheiro Cristiano Ronaldo era o destino mais falado -, o lateral-esquerdo Marcelo declarou seu amor ao clube espanhol e garantiu o desejo de permanecer por muito tempo.

"Estou muito feliz no Real, é a minha casa, o melhor clube do mundo, e quero sempre jogar no melhor. Tenho muitos anos de contrato. Desde que cheguei, há rumores, e é difícil ter que mostrar que posso estar no clube. Sempre dou o meu máximo", afirmou o atleta, em entrevista à TV oficial do clube.

Sobre seu futuro como jogador, Marcelo ressaltou que prefere focar no dia a dia sem pensar muito a longo prazo e quer manter o alto nível, mesmo com 30 anos. "Sigo fazendo meu trabalho. Em todas as temporadas, demonstro como sou. Desfruto de jogar aqui, aproveito o vestiário. Deixo tudo em campo e faço o melhor para ver a torcida feliz. A idade chega e continuar até os 40 anos é difícil. Ainda quero jogar bastante pelo Real e vou me cuidar mais do que me cuidava quando tinha 18. Tenho a cabeça muito tranquila", disse.

O lateral-esquerdo falou também sobre Vinícius Junior, que chegou ao Real Madrid em julho. O atacante, ex-Flamengo, está jogando na equipe B do Real Madrid e aos poucos terá chances no time principal - inclusive está inscrito na Liga dos Campeões da Europa. A jovem promessa foi muito elogiada por um dos líderes do elenco, mas fez questão de ressaltar a pouca idade que o garoto tem.

"É um menino e tem muita coisa a aprender. Ele esculacha os mais velhos, como eu e o Casemiro, e isso é bom. Tenho certeza que vai triunfar no Real, mas é um garoto, que está fazendo tudo o que precisa para crescer. A adaptação dele vai ser muito boa", pontuou Marcelo.

Nesta quinta-feira, Vinícius Junior ganhou uma oportunidade de treinar no time principal por causa da ausência de 13 jogadores que estão servindo suas seleções nacionais. O Real Madrid só voltará a campo no próximo dia 15, um sábado, para enfrentar o Athletic Bilbao, em Bilbao, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.