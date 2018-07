Marcelo se machuca no jogo do Real Madrid e preocupa Felipão

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari começa a ficar preocupado com algumas lesões de seus jogadores da seleção. Depois de saber que Fred se machucou novamente em treino do Fluminense, neste sábado foi a vez de o técnico ver seu lateral-esquerdo deixar o campo com dores nas costas. Marcelo se contundiu na partida do Real Madrid com o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. Aos 17 minutos do primeiro tempo, o jogador brasileiro sentiu uma pancada e levou as mãos às costas, na altura da região lombar. Marcelo tentou voltar para a partida, mas não conseguiu.

A jogada que provovou a contusão do lateral brasileiro aconteceu após tropeço no rival Aquino. Marcelo caiu de joelhos. Ainda é cedo, mas Marcelo core risco de ficar fora da convocação de Felipão nesta segunda-feira para o último amistoso antes da Copa do Mundo. O Brasil jogará contra a África do Sul, dia 5 de março, em Johannesburgo, no Soccer City, estádio da abertura e encerramento do Mundial da África da Sul.

Após investigações preliminares, os médicos do Real Madrid não demonstraram tanta preocupação e passaram essa situação para o técnico Carlo Ancelotti, que espera contar com o jogador já na próxima partida. Na partida deste sábado, mesmo sem Cristiano Ronaldo, o Real Madrid ganhou do Villarreal por 4 a 2 e somou seu 57º ponto.