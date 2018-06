Marcelo se recupera de lesão e volta a ser relacionado no Real Madrid

O técnico Zinedine Zidane divulgou neste sábado a lista de relacionados no Real Madrid para o duelo contra o Getafe, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol, que será disputado às 16h45 (de Brasília). E a lista tem uma novidade: a presença de Marcelo.

O lateral-esquerdo brasileiro havia sofrido uma lesão no bíceps femoral da perna direita em 18 de fevereiro, durante partida contra o Bétis, também pelo Campeonato Espanhol.

Na quinta-feira, porém, ele voltou a treinar com o grupo e deu indícios de que poderia reforçar o Real Madrid neste sábado. E, com a presença na lista de relacionados, Marcelo também está praticamente confirmado para enfrentar o Paris Saint-Germain no dia 6, no jogo da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O retorno de Marcelo também praticamente assegura que ele não deverá ser problema para os amistosos da seleção brasileira contra Rússia e Alemanha nos dias 23 e 27 de março, respectivamente.