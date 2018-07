Marcelo segue fora e Bale é relacionado no Real Madrid O técnico Carlo Ancelotti confirmou nesta sexta-feira que Marcelo voltará a desfalcar o Real Madrid na partida deste sábado contra o Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. O lateral-esquerdo se contundiu no amistoso da seleção brasileira contra a Austrália, disputado no dia 7 de setembro, e desde então não entrou em campo.