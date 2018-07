Marcelo sinaliza entrada de Cleiton Xavier no Palmeiras

O Palmeiras deve ter novidades na rodada desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro. Após duas derrotas consecutivas o técnico Marcelo Oliveira sinalizou após a partida contra o Cruzeiro que já diante do Coritiba pode mexer no time. Uma das prováveis alterações é a entrada do meia Cleiton Xavier, que ainda está devendo boas atuações em sua volta ao Alviverde.

"Ele vai ajudar muito como meia ou como segundo volante", revelou Marcelo. "Vamos estudar para o próximo jogo a formação do time e pode até ser que o Cleiton participe", disse o técnico.

Na partida deste domingo o meia entrou no intervalo, no lugar de Amaral. Marcelo Oliveira estuda novas formações para o Palmeiras após a perda de Gabriel. O volante se lesionou no joelho contra o Atlético-PR e teve que ser operado. A expectativa é que o jogador só volte aos gramados em 2016.

"Perdemos um jogador importante que já vinha entrosado que era o Gabriel, mudei em função do jogo", disse sobre a entrada de Cleiton Xavier contra o Cruzeiro. Além de Amaral e de uma possível improvisação do meia na função, Marcelo Oliveira pode contar com o jovem Andrei Girotto ou até mesmo recuar Robinho para posição.

Além da indefinição no meio de campo, outras duas alterações deverão ser feitas na equipe. O lateral-direito Lucas e o zagueiro Victor Ramos estão suspensos. Na defesa a substituição será mais fácil, já que Vitor Hugo volta de contusão e deverá estar a disposição. Já na lateral o problema é maior. O jovem João Pedro ainda se recupera de uma lesão e não há um substituto imediato.