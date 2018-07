Marcelo sofre 'espasmo' na coluna e é dúvida para encarar o México

Substituído aos 9 minutos do primeiro tempo na vitória por 2 a 0 do Brasil sobre a Sérvia, nesta quarta-feira, em Moscou, pela terceira e última rodada da primeira fase da Copa do Mundo, o lateral-esquerdo Marcelo sofreu, segundo a CBF, espasmo na musculatura estabilizadora da coluna. Espasmo é uma contração muscular involuntária, que provoca o enrijecimento prolongado do músculo.

+ Eleito melhor do jogo, Paulinho rebate críticas: 'Nunca perdi a minha confiança'

+ Alisson exalta atuação contra Sérvia e brinca sobre 'sufoco': 'Até suei um pouco'

+ Brasil supera a Sérvia por 2 a 0 e vai enfrentar o México nas oitavas de final

Depois do jogo, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, informou que o jogador apresentou uma melhora após ser medicado e continua em tratamento e avaliação. "Está muito cedo para dar uma previsão", afirmou Lasmar. "Ele respondeu muito bem ao tratamento. A expectativa é positiva, mas temos de aguardar 24h ou até 48h", completou.

Segundo o médico, o problema com Marcelo não tem relação com uma possível carga excessiva de treinamentos ou pelo questão de o jogador está em fim de temporada. Lasmar citou o colchão um pouco mais macio no hotel em Moscou, onde o Brasil chegou na antevéspera da partida diante da Sérvia.

As lesões têm tirado o sono de Tite nesta Copa do Mundo. Desde a apresentação dos jogadores para início dos treinos, em 21 de maio, até agora, Tite só conseguiu realizar dois treinos com os 23 jogadores à disposição. O principal motivo são as contusões.

Renato Augusto sentiu o joelho, Fred levou uma pancada em treino, Danilo se machucou treinando, Douglas Costa no jogo com a Costa Rica. Sem contar que Neymar e Fagner se apresentaram depois de período longo sem jogar por causa de lesões graves. O problema é que isso afeta o time dentro da Copa. Tite queria usar Douglas Costa como titular e não poderá, no meio de campo, Renato Augusto ainda não está bem fisicamente para substituir Paulinho

Se Marcelo não conseguir se recuperar a tempo de enfrentar o México, segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, Filipe Luís deve continuar como titular da equipe.