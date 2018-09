Marcelo sofre lesão e vira dúvida no Real contra o Atlético no clássico

O lateral-esquerdo Marcelo sofreu uma lesão na panturrilha direita na derrota do Real Madrid para o Sevilla, por 3 a 0, nesta quarta-feira. O próprio jogador, no entanto, evitou descartar sua presença no clássico do próximo sábado contra o Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

No segundo tempo, Marcelo se lesionou após lance com Navas, caiu no gramado e tentou seguir em campo, mas deixou a partida aos 31 minutos. "Estou sentindo um incômodo, com dor na panturrilha, mas vamos esperar até amanhã para ver como está", afirmou o defensor, que será reavaliado pelo departamento médico do clube espanhol nesta quinta.

Sobre a derrota, o brasileiro admitiu que o Sevilla foi superior e que os três pontos perdidos podem fazer a diferença. "Estivemos mal no primeiro tempo e o Sevilla foi superior, e depois fica difícil se recuperar após sofrer três gols. São três pontos que escaparam e podem ser decisivos no final. A derrota dói, mas temos que levantar a cabeça".