Marcelo tira Zé Roberto e Cleiton Xavier do time titular do Palmeiras

O técnico Marcelo Oliveira comandou nesta quarta-feira o primeiro treinamento coletivo no Palmeiras e, como prometivo, escalou a equipe com novidades. A principal delas foi a ausência de Zé Roberto e a presença de Alecsandro entre os titulares, visando a partida contra o Grêmio, sábado, às 21h, na Arena do Grêmio.

O time titular foi escalado no 4-2-3-1, tática preferida do treinador e teve a seguinte formação: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel e Amaral; Dudu, Robinho e Rafael Marques; Alecsandro. O volante Arouca, que deve ser titular, ficou fazendo fortalecimento muscular e deve voltar aos treinos na quinta-feira. Inicialmente, ele não preocupa para a partida de sábado.

O treinador comandou uma atividade entre titulares e reservas e orientou bastante os jogadores em relação a atenção na marcação para provocar o erro do adversário. A formação reserva contou com Aranha; Andrei Girotto, Tobio, Wellington e João Paulo; Cleiton Xavier e Zé Roberto; Kelvin, Leandro e Leandro Pereira; Cristaldo.

Na atividade ficou clara também que Kelvin, pelo menos por enquanto, vai para a reserva. Ele não enfrentou o Fluminense por estar suspenso e a expectativa era de que ele voltaria ao time, mas ficou entre os suplentes.

Com uma lesão na coxa, Jackson ficou fazendo trabalho físico no campo ao lado, junto com Allione, que operou o joelho ainda durante o Campeonato Paulista. O elenco alviverde volta aos treinamentos na quinta-feira.

Quanto a Leandro Almeida, o Palmeiras continua negociando com o Coritiba e acerta detalhes para anunciar o acerto com o defensor, que pode chegar até o fim da semana ou começo da semana que vem. Como fez seis jogos no Campeonato Brasileiro, ele pode atuar pelo Alviverde no nacional.