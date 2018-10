Marcelo vai passar por exame e deve ser cortado da seleção brasileira

O lateral-esquerdo Marcelo deve ser cortado dos amistosos da seleção brasileira contra Uruguai e Camarões nos dias 16 e 20 de novembro, em Londres. O jogador do Real Madrid sofreu uma pancada na perna direita no jogo contra o Viktoria Plzen, pela Liga dos Campeões da Europa, na semana passada, e jogou no 'sacrifício' no último domingo contra o Barcelona, quando voltou a sentir a lesão.

Marcelo ainda não conseguiu atuar pela seleção brasileira após a Copa do Mundo da Rússia. O lateral-esquerdo também foi cortado dos jogos contra Arábia Saudita e Argentina, neste mês, no Oriente Médio, por causa de uma lesão na panturrilha.

Os próximos jogos do Real Madrid são pela Copa do Rei - contra o Melilla, fora de casa - e pelo Campeonato Espanhol - diante de Valladolid, em Madri. Pela Liga dos Campeões, o adversário será novamente o Viktoria Plzen, desta vez na República Checa, na próxima semana.

No momento de crise pelo qual passa o Real Madrid, Marcelo é um dos líderes e um dos melhores jogadores do elenco. O lateral-esquerdo fez gol na vitória por 2 a 1 sobre o Viktoria Plzen e voltou a anotar diante do Barcelona, na sofrida goleada por 5 a 1, no estádio Camp Nou.