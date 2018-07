Marcelo valoriza Criciúma e exalta reação do Cruzeiro

Após levar um susto do lanterna do Brasileirão, o técnico Marcelo Oliveira admitiu que não esperava um desempenho tão consistente do Criciúma na noite deste domingo, no Mineirão. Para o técnico do Cruzeiro, líder disparado do campeonato, a atuação do time catarinense valorizou ainda mais a virada obtida pelos mineiros, com placar de 3 a 1, em casa.

"Se o Criciúma jogasse sempre assim, não estaria na posição em que se encontra. Eles vieram com propósito de marcar, como todas as equipes fazem quando jogam aqui no Mineirão, e acharam um gol", comentou o treinador, que elogiou o bom posicionamento defensivo do rival.

"Como o futebol hoje está muito físico, tático e todo mundo tem posicionamento e está correndo muito, o gol tem um poder muito grande de modificar as situações. Mesmo assim, nós tivemos três chances claras no primeiro tempo, mas não tivemos a felicidade de concluí-las com êxito", ponderou.

Marcelo Oliveira, contudo, ficou satisfeito com a forte reação dos seus jogadores depois do intervalo. "No segundo tempo tivemos uma reação boa, me parece que tivemos 13 finalizações a gol. O goleiro deles fez ótimas defesas nas duas etapas e isso valorizou muito a nossa vitória. Às vezes não dá para ganhar sempre com envolvimento, com brilhantismo, e tem que ganhar um pouco também na raça, na gana e na vontade ser campeão."

Com esta postura, o Cruzeiro balançou as redes três vezes no segundo tempo e não sofreu mais gols. "Todo mundo está guerreando nos jogos", disse o zagueiro Bruno Rodrigo. "A gente espera continuar nos doando ainda mais, em todas as rodadas, para que possamos chegar perto dos nossos objetivos."

Aliviado pela virada, o Cruzeiro agora vai concentrar sua atenção no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Nesta quarta, o time de Marcelo Oliveira vai enfrentar o arquirrival Atlético Mineiro no Independência, em Belo Horizonte - o jogo da volta está marcado para o dia 26, no Mineirão.

"A gente sabe que o torcedor está eufórico pela campanha do time, que está na liderança do Brasileiro e na final da Copa do Brasil, mas temos que focar em cada partida, ser inteligente e deixar essa euforia somente para o torcedor. Hoje foi uma decisão para gente e quarta-feira teremos outra", projetou o atacante Willian, autor do terceiro gol cruzeirense no domingo.