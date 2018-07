Marcelo vê Atlético-MG fortalecido após vitória sobre Corinthians

Após um jejum de seis jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro parece ter superado o momento de turbulência ao conquistar o segundo triunfo consecutivo na noite de quarta-feira, quando derrotou o Corinthians por 2 a 1, no Mineirão. Satisfeito, o técnico Marcelo Oliveira avaliou que o seu time está se fortalecendo na competição.

"Foi um belo jogo, uma vitória merecida, mais um passo à frente e espero que seja também um fortalecimento dessa equipe que jogou dois jogos mais constantes, com mais acertos que erros", afirmou o treinador atleticano, que elogiou a eficiência do time, mas também cobrou mais evolução para alcançar o nível que levou a equipe a lutar por títulos nos últimos anos.

"Era importante vencer e o time foi eficiente, jogou também. Além de marcar, se doar, mostrar que estava querendo, o time jogou, ficou com a bola, desarmou mais. Está melhorando aos poucos para chegar no padrão do Atlético", avaliou. Marcelo também destacou o equilíbrio do confronto, apontando que o seu time conseguiu apontar variações diante de um adversário que também deu trabalho para construir a vitória no segundo tempo. "Foi um jogo muito bom, equilibradíssimo, de muita emoção e várias circunstâncias. O Atlético iniciou bem, se propôs a marcar e jogar, mas estava pecando na última jogada, no contra-ataque. Depois dos 25, demos alguns espaços para o Corinthians, que criou algumas dificuldades. No segundo tempo, voltamos a acertar, e o comportamento do time foi muito bom de forma geral", analisou.

O treinador do Atlético também agradeceu o apoio do torcedor - o Mineirão recebeu 34.426 pagantes na noite de quarta-feira - e a confiança passada aos jogadores nos momentos difíceis. "É mais uma oportunidade para agradecer o torcedor, A presença das mais de trinta mil pessoas aqui, nesta noite fria. Nos ajudou muito, os jogadores sentem essa confiança em um time que, até pouco tempo, estava desfigurado em função da ausência de jogadores", observou.

Com o triunfo, o Atlético chegou aos 13 pontos, em 12º lugar no Brasileirão. O time volta a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o América Mineiro, no Independência, pela 11ª rodada.