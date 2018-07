Marcelo vê vaga 'encaminhada' após goleada do Cruzeiro O Cruzeiro praticamente definiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil na última terça-feira, com a goleada por 5 a 0 sobre o Atlético-GO, no Mineirão. Precisando perder por seis gols de diferença para ficar sem a vaga, até mesmo o técnico da equipe mineira, Marcelo Oliveira, admite que o avanço para a próxima fase da competição está "encaminhado".