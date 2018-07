Marcelo Veiga assume comando do Guarani na Série C

Em 2007, Marcelo Veiga assumiu o Bragantino em situação parecida com a do Guarani na Série C, levando o clube para a Série B. Depois disso, ele se consolidou em Bragança Paulista, onde ficou até 2012 - total de 430 jogos disputados.

Marcelo Veiga acumula passagens por diversos times do interior de São Paulo, como Matonense, Lemense, Guaçuano, Paulista, Botafogo e São Caetano, além da Portuguesa, seu último emprego, já durante a disputa da Série B deste ano.

Faltando três rodadas na Série C, o time de Campinas é o sétimo colocado com 19 pontos e ainda sonha com a vaga no Grupo A - o Guaratinguetá, que abre a zona de classificação, tem 21 pontos. O próximo jogo será domingo, contra o Mogi Mirim.