Marcelo viaja e deve reforçar o Real Madrid na Liga dos Campeões

GELSENKIRCHEN - Desfalque no último jogo do Real Madrid, o lateral-esquerdo Marcelo deve voltar ao time nesta quarta-feira, no duelo contra o Schalke, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O brasileiro viajou com a delegação após ser poupado no fim de semana, em rodada do Campeonato Espanhol.

Além dele, também voltam à equipe o lateral Fabio Coentrão e o atacante Cristiano Ronaldo. O astro do clube havia sido baixa das últimas três partidas no Espanhol por suspensão. A punição deixara o português afastado dos gramados por duas semanas.

Com estes reforços, o técnico Carlo Ancelotti contará praticamente com força máxima para o jogo em Gelsenkirchen. A única baixa confirmada é o alemão Sami Khedira, que ainda se recupera de uma lesão no joelho. O brasileiro Casemiro também viajou com a delegação madrilenha.