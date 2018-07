Marcelo vibra com primeiro título continental da carreira: 'Alegria imensa'

LISBOA - Jogador do Real Madrid desde 2007, quando foi contratado junto ao Fluminense, o lateral Marcelo enfim pôde sentir neste sábado o gosto de ser campeão europeu e externou toda a sua alegria já na saída do gramado do Estádio da Luz, em Lisboa.

"É uma alegria imensa, demoramos muito para conseguir 'La Décima'. Demos tudo de nós dentro do campo para dar uma alegria à torcida. Estou muito contente", disse o brasileiro à emissora espanhola TVE, à qual exaltou a entrega dos jogadores do Real mesmo estando em desvantagem até os 48 minutos do segundo tempo.

"O sacrifício foi incrível. O sacrifício de todos os jogadores. Sergio Ramos fez o do empate, mas o sacrifício de todos, inclusive os da arquibancada e os do banco. Foi muito lindo", vibrou o lateral, que não vê a hora de ir à Praça Cibeles, em Madri, tradicional local de comemorações da torcida do Real.

"Não há palavras para descrever o que sinto. Já posso ver a cara dos torcedores em Madri, uma alegria enorme. Todos temos que comemorar, merecemos", encerrou.