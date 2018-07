Marcelo vira artilheiro do Carioca e é elogiado por Luxemburgo

Ao anunciar a contratação de Marcelo Cirino, em janeiro, o Flamengo tratou o reforço, vindo do Atlético-PR, como jogador de peso. Em campo, ao menos no Campeonato Carioca, o atacante vem justificando o ''oba oba''. Com os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Friburguense, sábado à tarde, no Engenhão, Cirino foi a seis e assumiu a artilharia do Estadual.

Após a partida, ele mereceu elogios rasgados do técnico Vanderlei Luxemburgo. "Marcelo Cirino é velocista. Ele é um jogador diferente. Falta alguma coisa, mas ele tem praticamente tudo o que precisa ter um grande jogador: cabeceio, velocidade, finalização com a esquerda e com a direita...", comentou.

O treinador explicou que Cirino não é centroavante, é velocista, ainda que consiga atuar dentro do área e fazer gols. "Eu prefiro deixar ele mais solto e deixar que os jogadores se aproximem constantemente dele. Ficam insistindo que ele é centroavante. Ele não é. Centroavante tem quando eu jogo com o Alecsandro", explicou.