Marcelo volta a treinar no Real Madrid após 12 dias O lateral-esquerdo Marcelo voltou a treinar nesta sexta-feira no Real Madrid, encerrando um período de quase duas semanas afastado do trabalho com bola. O jogador brasileiro sofreu uma contratura muscular na coxa direita no jogo diante do Zaragoza, no sábado dia 28 de janeiro. Desde então, não havia mais trabalhado com os companheiros e foi desfalque diante do Getafe, no sábado passado.