Marcelo volta ao time titular, mas Real Madrid fracassa e cede empate ao Elche

O Real Madrid segue decepcionando seu torcedor na temporada. Depois de amargar derrotas para o Shakhtar Donetsk, duas vezes, Cadiz e Alavés, fechou o ano nesta quarta-feira com empate diante do Elche. O brasileiro Marcelo voltou ao time titular, mas pouco fez na igualdade por 1 a 1, resultado que deixou o rival Atlético de Madrid isolado na liderança.

Depois de ver o time de Diego Simeone ganhar apertado e abrir três pontos, o Real entrou em campo na casa do Elche obrigado a ganhar. E até saiu em vantagem. Logo aos 20 minutos, Asensio chutou forte de fora da área e obrigou o goleiro a espalmar. No rebote, Modric abriu o marcador, de cabeça. O gol após bom início foi o que de melhor o Real Madrid ofereceu no primeiro tempo.

Em vantagem, o time apelou ao futebol burocrático, apenas administrando a posse de bola e tocando de lado, sem objetividade. Nada de voltar a ameaçar o gol do Elche antes do intervalo.

O retorno dos vestiários, porém, foi frustrante aos planos do técnico Zinedine Zidane de marcar forte e explorar os contragolpes. Logo aos sete minutos, Carvajal cometeu pênalti infantil e Fidel igualou o placar. Mesmo com a etapa praticamente inteira pela frente, o Real foi inoperante diante do bom esquema defensivo do Elche e não conseguiu anotar o segundo gol.

Con o novo tropeço, o Real subiu para os 33 pontos, diante dos 35 do Atlético de Madrid, que lidera isolado o Espanhol e tem dois jogos a menos.