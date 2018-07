Marchisio lesiona o joelho e desfalca Itália na Eurocopa

A Itália ganhou um desfalque importante para a Eurocopa. O meia Claudio Marchisio rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante o primeiro tempo da vitória da Juventus sobre o Palermo, neste domingo, pelo Campeonato Italiano, será submetido a cirurgia e não voltará a tempo de jogar a competição, em junho.

A lesão de Marchisio foi confirmada pela Juventus pouco depois do fim do duelo, ao qual venceu por 4 a 0, aproximando-se do título italiano. O meia saiu de maca aos 16 minutos do primeiro tempo, substituído por Lemina, e deixando claro que a lesão era grave. Há a possibilidade inclusive de ele só voltar ao futebol no ano que vem.

Para o técnico Antonio Conte, a lesão de Marchisio é péssima notícia. Aos 30 anos, ele é titular absoluto da equipe. Jogou duas Copas do Mundo (2010 e 2014) e a Eurocopa de 2012, além dos Jogos Olímpicos de Pequim.

O meia é o segundo desfalque da Itália para a Eurocopa, uma vez que o goleiro Mattia Perin, do Genoa, reserva de Buffon, também machucou o joelho essa semana. A Itália está no Grupo E, e joga contra Bélgica (13 de junho), Suécia (17) e Irlanda (22).