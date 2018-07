Marchisio se contunde e desfalca Juventus por um mês O meio-campista Claudio Marchisio vai desfalcar a Juventus por aproximadamente um mês por causa de uma lesão sofrida no joelho durante a disputa da Supercopa da Itália. O jogador de 27 anos precisou ser substituído aos 21 minutos do primeiro tempo da vitória por 4 a 0 sobre a Lazio, no último domingo, após uma disputa com Stefan Radu.