Marcinho diz que 'faltou atenção' ao Botafogo no momento de concluir a gol

Apesar de ter saído na frente, o Botafogo levou o empate do Cruzeiro e ainda esbarrou em uma noite iluminada do goleiro Fábio. Com isso, ficou no 1 a 1 contra a equipe mineira nesta quarta-feira, no Engenhão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado pela proximidade com a zona do rebaixamento, o lateral-direito Marcinho afirmou que faltou atenção nas finalizações.

"Pelas circunstâncias, o resultado foi ruim. Tivemos mais bola, mais chances. Podemos até não ter tido qualidade na hora de concluir, mas não faltou vontade durante o jogo. Não é uma situação que queremos estar (perto da zona do rebaixamento), mas estamos trabalhando para sair", disse o lateral.

O resultado manteve o time carioca na parte de baixo da tabela, com 26 pontos. "Era um jogo que teríamos que ter ganhado para se afastar da degola. Mas paciência, agora é tentar os três pontos no próximo jogo", emendou Marcinho. O Cruzeiro também não teve o que comemorar, pois desperdiçou a chance de aproximar do grupo que vai à Libertadores.

Com apenas quatro dias para trabalhar, o Botafogo está focado na reabilitação e tem um clássico diante do Fluminense pela frente. Os rivais se enfrentam pela 24.ª rodada, no próximo domingo, às 16h, no Maracanã.