Marcinho e Morato são apresentados no São Paulo e já miram oportunidade

O São Paulo apresentou nesta quarta-feira dois novos reforços no CT da Barra Funda: os atacantes Marcinho e Morato. Ambos foram contratados por empréstimo até o final do ano, depois de boas atuações no Campeonato Paulista por São Bernardo e Ituano, respectivamente.

A concorrência, no entanto, será grande: eles disputarão vaga com Neilton, Chávez, Lucas Pratto, Gilberto, Wellington Nem e Luiz Araújo. Nenhum dos dois reforços poderá estrear nesta quinta-feira, diante do Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

"O São Paulo está disputando quatro campeonatos e vai precisar de um elenco forte. Sei que não vão faltar oportunidades, temos muito tempo para provar nosso valor para quem sabe ficar em definitivo no final do ano", disse Marcinho, de 21 anos, cedido pelo São Bernardo.

Depois de passar pelas categorias de base do Corinthians entre 2012 e 2015, Marcinho revelou que já torce contra o rival. Após conquistar o Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista, ambos em 2014, e a Copa São Paulo de Futebol Junior (2015), o atacante ainda defendeu a Ponte Preta e Remo antes de chegar ao São Bernardo. "É importante na carreira ter a passagem por clube grande antes, ser acostumado com grandes jogos. Fico feliz de vestir a camisa do São Paulo, é uma grande conquista. Já vou torcer contra o Corinthians", diz o novo camisa 39.

Após iniciar a carreira na base do São Paulo, Morato passou pelo Internacional, Olé Brasil, Gyeongnam (Coreia do Sul), Ferroviária, Mogi Mirim, Boa Esporte, Cascavel-PR e Ituano. "Posso atuar pelos dois lados. Velocidade, um bom passe e uma boa finalização: esse é o Morato", disse o atacante que se chama Andrew Eric e ganhou o apelido por ter nascido na região de Francisco Morato.