Marcinho reconhece pressão sobre jogadores do São Paulo

O atacante Marcinho, autor do segundo gol do São Paulo no empate por 2 a 2 diante do Atlético-GO, reconhece que os jogadores estão entrando em campo pressionados pela sequência de oito jogos sem vitória e a 17ª posição no Campeonato Brasileiro.

“É um momento difícil. Com oito jogos sem ganhar, perde um pouco da confiança. Mas temos um elenco muito forte e podemos dar a volta por cima. Com uma vitória, a confiança vai voltar e poderemos buscar outros resultados”, afirmou o atacante em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira no CT da Barra Funda. “Quando você toma um gol logo depois de fazer abala um pouco. Mas temos de procurar nos organizarmos. Mas, com o treinador e com o elenco que temos, podemos nos reerguer. A situação vai melhorar", completou.

Apesar do empate dentro de casa diante do lanterna do torneio, Marcinho identificou avanços em relação às últimas rodadas. "O time jogou bem. Com dois dias de trabalho com o Dorival, tivemos uma mudança significativa. Falhas acontecem, precisamos tentar resolver. Com certeza, vamos evoluir cada vez mais trabalhando", afirmou.

Titular sob o comando de Rogério Ceni, Marcinho foi preterido por Wellington Nem. O jogador se esquivou de comentar a titularidade. “Sempre trabalho para ajudar o time e quem decide quem joga é o Dorival."