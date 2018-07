Márcio Araújo acha que precisa fazer mais faltas no Palmeiras

SÃO PAULO - O volante Márcio Araújo fez uma revelação curiosa nesta sexta-feira. Prestes a comemorar a marca de 150 jogos com a camisa do Palmeiras, o jogador fez uma autocrítica e apontou os fundamentos em que ainda precisa evoluir. Além de chutar mais a gol, ele acha que deveria ser mais faltoso.

"Preciso chutar mais a gol e cometer um pouco mais de faltas. Eu tento desarmar mais na bola e às vezes deixo o adversário passar. São coisas que o Felipão e o Murtosa sempre falam comigo e, nos treinos, faço de tudo para aperfeiçoar", avaliou o volante, que atuou os 90 minutos de cada uma das 16 partidas que o Palmeiras fez no Paulistão e levou apenas dois cartões amarelos. Em pouco mais de dois anos no clube, nunca foi expulso.

Com vaga cativa na equipe, o volante vem se soltando mais no ataque. "Minha função é essa, gosto de roubar a bola e partir em velocidade para o ataque. No ano passado já vinha fazendo isso e, neste ano, estou me sentindo mais à vontade. O time está muito bem e a gente espera que, diferente dos outros anos, a gente consiga chegar nas finais e brigar pelos títulos", disse ele.

Neste sábado, contra o Mirassol, no Pacaembu, Márcio Araújo irá completar 150 jogos com a camisa do Palmeiras, marca que mostra sua importância para a equipe. "Estou sempre jogando e sempre tive a confiança dos treinadores que passaram por aqui. Fico feliz pelo apoio, mas é claro que a gente deseja sempre mais e tudo o que construí aqui só será coroado com um título", completou o volante.