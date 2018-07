Márcio Araújo comemora fase artilheira na equipe do Palmeiras

Desde o início de 2010 no Palmeiras, Márcio Araújo marcou apenas sete gols pelo clube. Três deles, porém, foram feitos nos três últimos jogos da equipe no Campeonato Paulista, contra XV de Piracicaba, Atlético Sorocaba e Mogi Mirim. Surpreso, o volante comemora a fase artilheira.

"É um momento especial, fazer gol é sempre bom. Claro que é uma fase, nunca fiz tantos gols. Mas estou feliz e espero continuar dando alegrias ao torcedor e à comissão técnica", disse o volante, de 28 anos.

Esses sete gols de Márcio Araújo foram marcados em 198 partidas. Assim, o volante está bem próximo de atingir a marca de 200 jogos pelo Palmeiras e, claro, celebra o feito relevante.

"Estou muito feliz. É uma coisa que fica marcada na nossa história, principalmente sendo em um grande clube, onde as dificuldades são bem maiores. Mas, graças a Deus, consegui alcançar essa marca e espero seguir em frente", afirmou.

O 199º jogo de Márcio Araújo pelo Palmeiras deve ser nesta quinta-feira, no Pacaembu, na estreia da equipe na Copa Libertadores. O volante garante que o time está pronto para ter uma boa estreia diante do peruano Sporting Cristal. "O início do Paulista já deu ritmo de jogo a todos. E espero que possamos estrear com o pé direito", comentou.