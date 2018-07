Márcio Araújo destaca força do Flamengo em Cariacica, mas aposta em jogo perigoso

Sem uma casa fixa em 2016, o Flamengo voltará a mandar uma partida no Estádio Kleber Andrade nesta quarta-feira, quando vai receber a Ponte Preta, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lá, em Cariacica, o time venceu os três jogos que fez como mandante na competição. Por isso, voltar a atuar no Espírito Santo pode fazer a diferença, como destacou nesta segunda-feira o volante Marcio Araújo.

"Nossa continuidade lá faz a diferença. É um lugar que tem se tornado nossa casa. O incentivo do nosso torcedor lá é muito grande, principalmente por ser um estádio menor e pela proximidade da torcida do gramado. Eles têm lotado o estádio, nos apoiado bastante. Nós também correspondemos em campo e acho que casamos bem com o local, onde conseguimos uma classificação importantíssima na última partida que jogamos lá", disse, também lembrando do recente triunfo sobre o Figueirense, que classificou o Flamengo às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Mesmo que o time carioca viva excelente momento na temporada 2016, Márcio Araújo negou a avaliação de que o Flamengo é franco favorito no duelo da próxima quarta-feira. O volante pediu atenção ao contra-ataque da Ponte Preta e destacou que não se pode iludir com a ótima fase da equipe.

"Não acho que entramos como favoritos, principalmente pelo momento da Ponte. O jogo vai ser muito igual principalmente pela maneira que eles jogam, com muita velocidade, usando bastante o contra-ataque. Temos nos policiado com relação a isso durante os treinos. Não existe a possibilidade de entrarmos 'de salto alto' em campo, de querermos ser superiores sem suarmos a camisa. Temos que nos doar no jogo pois eles também possuem um time qualificado. Se nosso mando de campo prevalecer, temos tudo para conseguirmos os três pontos", comentou Márcio Araújo.