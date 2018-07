Márcio Araújo elogia Eguren e diz não temer reserva A contratação de Eguren faz com que o volante Márcio Araújo tenha pela primeira vez desde que chegou ao clube, em 2010, a real possibilidade de virar reserva do time do Palmeiras. O uruguaio chega com status e experiência para ser titular, mas o atual dono da posição garante não se incomodar com a disputa e assegura que aprovou a chegada do concorrente.