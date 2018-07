Márcio Araújo minimiza críticas da torcida no Palmeiras

SÃO PAULO - Titular em boa parte dos seus mais de três anos no Palmeiras, o volante Márcio Araújo sempre esteve longe de ser uma unanimidade e precisou se acostumar com as críticas da torcida, que constantemente pedia sua saída da equipe. O jogador não escondeu o incômodo com esta pressão, mas minimizou e disse que só se preocupa em fazer seu trabalho em campo.

"Não dá para falar em relação à opinião do torcedor. É claro que gostaria de ser lembrado positivamente, mas não é algo que me preocupa", comentou o volante, contratado em 2010 junto ao Atlético-MG.

Mesmo com as mudanças de treinador, Márcio Araújo seguia como titular. Foi assim com Luiz Felipe Scolari e ainda é com Gilson Kleina. O jogador, no entanto, pode estar próximo de perder a vaga no time, já que o uruguaio Eguren também tem características de primeiro volante e foi contratado com status de titular.

"Devo ter alguma coisa de bom. Não dá para enganar tanto tempo assim", disse Márcio Araújo sobre sua sequência. "No dia a dia, sempre procuro fazer melhor o meu trabalho. Os treinadores veem isso. Talvez, como eu não goste muito de aparecer e dar entrevistas, o torcedor não tenha tanta admiração assim".