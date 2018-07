Márcio Araújo se aproxima da lista dos 50 que mais atuaram no Palmeiras

SÃO PAULO - Contratado em dezembro de 2009, o volante Márcio Araújo está próximo de entrar em uma seleta lista dos 50 jogadores com mais duelos pelo Palmeiras. Atualmente, ele ocupa a 52ª posição, mas deve entrar entre os 50 primeiros nas próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

Contestado por boa parte dos torcedores, o jogador comemora o feito, mas diz não se preocupar em bater a marca. "Eu penso em fazer jogo a jogo. O assessor me passou que eu poderia bater a marca no último jogo (contra o América-RN). Para mim, já está sendo histórico. Se para os outros não vale, para mim, meu filho, esposa, amigos, vale muito, você é louco. Não tem como expressar, passar a vocês. Sou muito grato por tudo o que tenho passado aqui", disse o jogador.

Caso participe dos 13 jogos restantes da Série B, Márcio Araújo pode passar grandes ídolos como Evair, Gildo e Del Nero. Seu contrato com o Palmeiras vai até dezembro, por isso, esta pode ser uma das últimas conquistas do jogador com a camisa alviverde. "A diretoria pediu paciência porque estão acertando as coisas para o ano que vem. Por enquanto não teve nada. Só uma conversa lá atrás, mas as coisas estão paradas", disse o jogador, que admitiu também ainda não ter recebido nenhuma proposta de outro clube.

Veja a lista dos jogadores com mais partidas com a camisa do Palmeiras:

1- Ademir da Guia - 901 jogos

2- Leão - 617

3- Dudu - 609

4- Waldemar Fiúme - 601

5- Valdemar Carabina - 584

6- Luís Pereira - 568

7- Marcos - 530

8- Djalma Santos - 501

9- Nei - 488

10- Valdir de Morais - 482

11- Galeano - 474

12- Edu Bala - 472

13- Eurico - 467

14- Lima - 458

15- Velloso - 455

16- Zequinha - 417

17- Zeca - 389

18- Jorginho - 373

19- Cléber - 372

20- Heitor - 358

21- Geraldo Scotto - 352

22- Oberdan Cattani - 351

23- Júnior - 334

24- Zinho - 333

25- Junqueira - 326

26- César Maluco - 324

27- César Sampaio - 307

28- Alfredo Mostarda -303

29- Rosemiro - 300

30- Pires - 295

31- Carnera e Ferrari - 293

33- Servílio - 289

34- Gilmar - 288

35- Dema - 286

36- Bianco - 284

37- Fedato e Julinho Botelho - 269

39- Toninho Cecílio - 267

40- Canhotinho - 264

41- Leivinha - 263

42- Márcio Alcântara -262

43- Vágner Bacharel - 260

44- Sérgio - 258

45- Rogério - 255

46- Gildo - 249

47- Del Nero -246

48- Evair - 245

49- Amaral - 244

50- Alex - 243

51- Arce - 242

52- Chinesinho, Jair da Rosa Pinto e Márcio Araújo - 241