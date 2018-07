Márcio Araújo treina e fica à disposição no Flamengo O Flamengo deve ter o reforço do volante Márcio Araújo para enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira, no Maracanã. O jogador estava com dores musculares na coxa esquerda e não enfrentou o Atlético-PR, no domingo, mas voltou a treinar normalmente nesta terça-feira.