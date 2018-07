Márcio Araújo vê Palmeiras 'mais maduro' neste ano

"O grupo está mais maduro, ainda mais depois de termos levado tantas ''pancadas'' nestes dois últimos anos. Acho que aprendemos com tudo o que aconteceu e os jogadores cresceram com essas dificuldades. Além disso, a manutenção de parte do elenco e também do Felipão foram fundamentais."

Apesar da boa fase no Paulistão, Márcio Araújo ressalta que o Palmeiras não pode exagerar no entusiasmo. Ele lembrou que no ano passado o times também chegou a liderar o Campeonato Paulista, mas não ficou com o título e foi mal no restante da temporada, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão.

"O time está bem, é muito bom viver esse momento e vir trabalhar com alegria, sem pressão. Acho que estamos no caminho certo. Podemos nos considerar favoritos aos títulos, mas ainda falta muita coisa. No ano passado, também começamos o ano muito bem e ficamos pelo caminho por termos pecado em alguns detalhes. Não podemos perder a concentração e precisamos continuar acreditando que vamos chegar."

O Palmeiras lidera o Estadual, com 20 pontos - mesmo número do rival Corinthians. Está na dianteira porque tem melhor saldo de gols.