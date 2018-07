Márcio Azevedo descarta ser poupado no Botafogo O Botafogo já está classificado para as semifinais da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca -, mas Márcio Azevedo nem cogita ficar fora do jogo contra o Macaé, no domingo. Assim, ele espera ser escalado pelo técnico Joel Santana na partida marcada para o Engenhão.