Márcio Azevedo é o primeiro reforço do Botafogo

O jogador tem 24 anos e foi um dos nomes citados pelo técnico Joel Santana logo no início das negociações do clube para se reforçar. Márcio Azevedo chega ao Botafogo com os títulos estaduais do Paraná em 2009 e cearense, de 2008. O jogador também já defendeu as cores do Juventude.

Depois de acertar com o lateral, o clube carioca espera anunciar ainda neste ano outros reforços para a temporada 2011. O lateral-direito Lucas, do Figueirense, e os zagueiros uruguaios Arévalo Rios e Coates estão na mira do atual campeão carioca.