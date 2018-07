Márcio Ribeiro faz mistério, mas deve mudar Portuguesa contra o Boa

Após a derrota por 1 a 0 para o Guarani, na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Márcio Ribeiro fará mudanças na Portuguesa para o confronto contra o Boa, marcado para as 11 horas deste domingo, no estádio do Canindé, em São Paulo. Além de substituições por desfalques, ele também estuda uma alteração tática para tentar ajustar o time, que ocupa a vice-lanterna do Grupo B, com 11 pontos.

Para o jogo, o treinador vai contar com os retornos dos atacantes Nunes e Bruno Mineiro. Ao menos um deles deve ser escolhido para iniciar a partida, já que Márcio Ribeiro pretende abandonar o esquema com apenas um atacante utilizado contra o Guarani, na derrota por 1 a 0. "Temos que substituir os jogadores que saíram e não poderão jogar. Jogamos com apenas um atacante lá em Campinas (SP) e agora vamos ter que colocar mais um", afirmou o comandante.

Outras alterações no time serão obrigatórias. Isso porque o lateral-direito Cesinha está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o lateral-esquerdo Denner por expulsão. A única certeza é que Douglas Oliveira fica com a vaga na lateral direita. No lado esquerdo, é possível que algum jogador seja improvisado na função.

Márcio Ribeiro também vai contar com o retorno do volante Caíque. O jogador, que foi cortado da última partida após uma dor na coluna, voltou ao gramado e já está à disposição. De qualquer maneira, o time só deve ser conhecido momentos antes do jogo, já que a Portuguesa irá realizar todos os treinos da semana com os portões fechados.