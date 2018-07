Marco Antônio deve trocar Portuguesa pelo Grêmio

A informação foi confirmada pelo vice-presidente da Portuguesa, Luís Iaúca. De acordo com ele, os empresários de Marco Antônio estão trabalhando para o meia defender o clube gaúcho a partir de 2012.

"Os empresários me disseram que vão levar ele (Marco Antônio) para o Grêmio. Ainda não escutei da boca do Marco Antônio, mas o contrato dele termina em janeiro. A partir daí ele poderá fazer o que quiser", comentou o dirigente.

Marco Antônio tem 27 anos e foi revelado nas categorias de base do São Paulo. Depois, passou por muitos clubes como Náutico, Santo André, Juventude, Sport, Criciúma e Vitória até chegar à Portuguesa em 2009.

Com a provável saída de Marco Antônio, a diretoria da Lusa deve ir em busca de um novo meia para a próxima temporada. Surgiu a informação de que Renato Cajá, que está na Ponte Preta emprestado pelo Guangzhou Evergrande, da China, poderia defender o clube, mas Luís Iaúca descartou o acordo.

"A Ponte Preta é nossa amiga. O Renato Cajá tem contrato com eles até junho do ano que vem. Enquanto ele tiver contrato com a Ponte nós não vamos mexer com isso", garantiu o dirigente.

A Portuguesa estreia no Campeonato Paulista no dia 21 de janeiro, contra a Paulista, no Estádio do Canindé.