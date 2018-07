Marco Antônio diz que Grêmio vem na 'hora certa'

O jogador, que era considerado o substituto de Kaká no São Paulo, mas foi seguidas vezes emprestado e não conseguiu se firmar no clube paulista, acredita que a oportunidade que lhe será proporcionada pelo Grêmio pode ser a maior de sua carreira.

"É uma das maiores, talvez a maior oportunidade da minha carreira. Chegou na hora certa, com maturidade", afirma o jogador de 27 anos, que já estava com o grupo desde quarta-feira, quando aconteceu a reapresentação do elenco.

Com a indefinição a respeito do futuro de Douglas, que tem apenas mais um ano de contrato e só deve jogar se renovar com o Grêmio, Marco Antônio pode ser o maestro do meio-campo tricolor. Ele mesmo descreve suas características: "Sou um armador que chega ao ataque e sem a bola ajuda na marcação, é o que exige o futebol profissional e eu me adaptei a isso", diz.

FESTA NA SERRA GAÚCHA - A delegação chegou a Bento Gonçalves no início da tarde e encontrou uma grande festa na cidade. O ônibus que levava a delegação foi escoltado pela torcida e mais de dois mil gremistas recepcionaram o time na porta do hotel onde o Grêmio ficará hospedado. Para o técnico Caio Júnior, isso é um incentivo a mais para o elenco.

"É um sentimento diferente. O jogador sente uma motivação e uma vontade maior com uma recepção dessas, de pessoas que amam o clube", disse o treinador, que também já havia passado por esse tipo de experiência quando foi atleta gremista. "Eu já vivi isso como jogador e agora, anos depois, reviver como treinador é muito emocionante."