Marco Antônio sente dores e desfalca Grêmio domingo O técnico Vanderlei Luxemburgo terá mais um desfalque para armar o Grêmio diante do Cruzeiro, neste domingo, no Estádio do Vale, pela quarta rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O meia Marco Antônio, com fortes dores na panturrilha esquerda, foi descartado pelo departamento médico do clube.