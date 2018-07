Marco Aurélio Cunha acha difícil trocar a CBF pelo São Paulo

Marco Aurélio Cunha, um dos dirigentes cotados para assumir o departamento de futebol do São Paulo após a saída de Gustavo de Oliveira, afirma que ainda não foi convidado oficialmente para retornar ao clube, mas diz que está “absolutamente feliz na CBF”.

“Estou absolutamente feliz na CBF. Estamos organizando a participação da seleção brasileira em dois Mundiais (sub-17 e sub-20). A decisão não é só minha. Teria de partir da presidência da CBF, mas não gostaria de sair neste momento”, afirmou o diretor ao Estado.

Um dos nomes preferidos dentro do próprio conselho e também pelos torcedores nas redes sociais, Cunha revela que recebeu contatos informais de pessoais ligadas ao São Paulo. “Algumas pessoas ligaram e disseram 'precisamos conversar', mas não foi nada consistente”, diz.

Cunha foi superintendente de futebol do São Paulo no começo dos anos 2000, período marcado por títulos importantes como a Copa Libertadores, o Mundial de Clubes da Fifa e três Campeonatos Brasileiros. Atualmente é conselheiro do clube. No mês de agosto, ele chegou a visitar o clube informalmente para conversar sobre os jogadores sobre o momento. Naquele momento, ele afirmou que estava no CT como torcedor nem como conselheiro.

Gustavo deixou o cargo de diretor executivo de futebol na quarta-feira, antes da derrota para o São Paulo. Pesaram em sua saída, decidida em conjunto com a diretoria, falhas de planejamento na montagem do elenco para o segundo semestre. A saída de Calleri, por exemplo, já era prevista, mas o time ficou praticamente sem centroavante até a chegada de Cháves. Gustavo também ficou bastante desgastado após a invasão de torcedores ao Centro de Treinamento do São Paulo na semana passada.