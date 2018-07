Marco Aurélio Cunha confirma encontro com Luxemburgo: 'foi legal'

Sem clube desde que deixou o comando do Tianjin Quanjian, da China, Vanderlei Luxemburgo foi flagrado se encontrando com o diretor-executivo do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, em um restaurante de um shopping em São Paulo.

Após a divulgação da foto no Twitter, por parte do perfil "Arquibancada Tricolor", o dirigente são-paulino utilizou a mesma rede social para se explicar.

"Foi legal encontrar Vanderlei Luxemburgo na Ráscal do S Higienópolis. Fazia dez anos que não falava com ele. Vi sua família, filhas e Fabiano (genro, ex-jogador). Felizmente ao longo de tantos anos fiz amigos, convivi e quando os encontro em ambiente aberto não preciso esconder de ninguém. Que bom. Se fosse seguir preferências, escolhas de torcedores, teria 10 técnicos, 200 jogadores, e nenhuma ordem. Respeito opiniões mas sabemos fazer", postou o diretor, colocando panos quentes na situação.

A relação da dupla é de longa data. Em 1990, Marco Aurélio Cunha, como médico, e Luxemburgo, iniciando sua carreira de treinador, trabalharam juntos no Bragantino, onde conquistaram o Campeonato Paulista do mesmo ano. Vale destacar que o técnico recentemente voltou a manifestar seu desejo de dirigir o São Paulo

Atualmente, quem ocupa a função é Ricardo Gomes. O comandante, porém, vem sendo criticado por parte da torcida, já que não vence há quatro rodadas (duas derrotas e dois empates). Com 36 pontos, o clube do Morumbi ocupa a 14ª posição e está somente três pontos acima do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.