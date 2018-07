Marco Aurélio Cunha descarta possibilidade de São Paulo repatriar Hernanes

A possibilidade de Hernanes ser emprestado pela Juventus ao Genoa, noticiada nesta quinta-feira pelo jornal italiano Gazzetta Dello Sport, atiçou os torcedores do São Paulo nas redes sociais. Afinal, se a equipe de Gênova pode ficar com o meia até o meio do ano que vem, o time tricolor, onde ele foi formado, também poderia.

Mas não é bem assim e o diretor executivo do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, tratou logo de refutar essa tese. "Hernanes está muito bem na Europa e seu momento não é voltar. Falo com ele e sei sua intenção hoje. Ele tem direito de fazer sua escolha", escreveu o dirigente, que deixa o cargo no final deste ano, mas participou ativamente do planejamento para 2017.

Hernanes está com 31 anos e trocou a Inter de Milão pela Juventus em agosto do ano passado, por cerca de 11 milhões de euros. O meia, porém, nunca conseguiu se firmar na equipe de Turim, iniciando mais partidas no banco de reservas do que como titular.

Na atual temporada, fez apenas 10 partidas pelo Campeonato Italiano até agora, com um único gol marcado. Sua última boa temporada na Itália foi em 2013/14, quando trocou a Lazio pela Inter na janela de janeiro.