Marco Aurélio Cunha destaca participação de técnicos da base no trabalho de Pia

O trabalho em campo da treinadora sueca Pia Sundhage na seleção feminina de futebol começou nesta segunda-feira com a primeira atividade visando a disputa de um torneio amistoso no estádio do Pacaembu, em São Paulo, a partir desta quinta até domingo. Junto com a europeia, em um plano da CBF para desenvolver a modalidade no Brasil, as comissões técnicas das seleções de base acompanham os treinamentos no CT do São Paulo, na capital paulista.

Os técnicos Jonas Urias, do time sub-20, e Simone Jatobá, do sub-17, além da preparadora de goleiras Marisa Wahlbrink, a Maravilha, já estão reunidos com o grupo de Pia Sundhage. O trabalho com as divisões de base visa o desenvolvimento conjunto entre todas as categorias.

"Uma mentora como a Pia, com a experiência e o conhecimento dela, não pode passar em branco para quem está trabalhando com as categorias de base. É muito bom o Jonas Urias, a Simone Jatobá e a Maravilha estarem aqui. Nós vamos ampliando as relações e unindo os pontos. Assim, dando oportunidade de verem a forma como a Pia treina, o trabalho dela para inspirar o trabalho das categorias de base dentro de uma metodologia próxima", afirmou Marco Aurélio Cunha, coordenador de seleções femininas da CBF.

O dirigente ainda destacou a oportunidade dos técnicos acompanharem atletas que ainda poderão servir as seleções femininas de base. Como no caso a meio-campista Yaya, que no ano passado defendeu a equipe feminina sub-17 no Sul-Americano e no Mundial da categoria e, neste ano, foi destaque do São Paulo na conquista do Brasileiro Feminino A2.

"A Yaya que já foi atletas da sub-17, e hoje jogaria uma sub-20, está aqui. Ela já vem com o trabalho de seleção de base anterior e hoje, com o trabalho da Pia. Então é importante que os treinadores vejam para levarem isso para as suas categorias. Isso sempre ajuda, é integração, a Pia também aprende de alguma forma com eles, a forma de se comunicar, alguma expressões táticas que devem se desenvolver também", concluiu Marco Aurélio Cunha.

Sem a atacante Marta e a volante Thaisa, cortadas por lesão, a seleção feminina estreia no torneio amistoso contra a Argentina, nesta quinta-feira, às 21h30. Antes, às 19 horas, Costa Rica e Chile se enfrentam na outra semifinal. Os dois vencedores passam automaticamente para a final, no domingo, às 13 horas. Em consequência, as duas equipes que perderem irão disputar o terceiro lugar, às 10h30.