Marco Aurélio Cunha nega interesse em Thiago Neves, mas elogia Felipe Melo

De olho em reforços para a próxima temporada, Marco Aurélio Cunha, diretor executivo do São Paulo, garantiu que o clube não está atrás de Thiago Neves, do Al Jazira, mas afirmou que existe "afinidade" com Felipe Melo, da Inter de Milão. A intenção é contratar um meia, um volante e um centroavante para 2017.

O dirigente explica que, apesar do interesse em Felipe Melo, não existe qualquer negociação em andamento e ressalta que o São Paulo não vai pagar salário comparável ao que o meio-campista recebe no futebol europeu. De qualquer maneira, o perfil de jogador "comprometido" com sua equipe encanta a diretoria.

Outro nome que vem sendo monitorado é do atacante Willian, do Cruzeiro. O jogador perdeu um pouco de seu status no time mineiro e é visto com bons olhos no Morumbi, mas o alto salário que recebe pode ser o empecilho para uma futura transferência. O São Paulo já avisou que não pretende fazer loucuras para reforçar o time.

A estratégia será buscar atletas que cheguem para ser titulares nas posições mais carentes. O São paulo já contratou um atacante de velocidade, Wellington Nem, que chega ainda neste mês para já trabalhar com o novo grupo. Ele estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e fez fama jogando pelo Fluminense.