Marco Aurélio Cunha se reunirá com presidente do São Paulo e pode acertar volta

O apelo da torcida do São Paulo, principalmente nas redes sociais, fez o dirigente Marco Aurélio Cunha aceitar participar de uma reunião nesta sexta-feira com o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, para acertar seu retorno ao clube. Atualmente, ele trabalha como coordenador de futebol feminino da CBF.

Na última quinta-feira, ele parecia reticente ao convite. Afirmou que seria muito difícil se desligar da atual função no Rio e que estava feliz na CBF. O convite do presidente do São Paulo e os pedidos dos torcedores fizeram com que passasse a considerar o retorno ao clube. Enquanto não tinha respostas, o São Paulo também sondou o nome do ex-zagueiro Edmílson, com história no clube. Até quinta-feira, ele era uma das opções de Leco.

Marco Aurélio Cunha foi superintendente do São Paulo nos títulos conquistados de 2005 a 2009. Saiu do clube em 2011 por divergências com o ex-presidente Juvenal Juvêncio, falecido no ano passado.

O São Paulo deverá pedir uma licença temporária para o dirigente. Além disso, Marco Aurélio Cunha é conselheiro e, de acordo com o estatuto, não pode exercer uma função remunerada - Gustavo de Oliveira recebia cerca de R$ 120 mil como diretor-executivo. O cargo a ser ocupado será definido durante a reunião desta sexta.

Em 26 de agosto, Marco Aurélio visitou o CT do São Paulo para conversar com os jogadores. Na ocasião, ele afirmou que apareceu ali como torcedor e não como conselheiro e que estava preocupado com a crise do time - hoje, o São Paulo tem apenas um ponto acima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.