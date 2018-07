Marco Aurélio Cunha vê geração especial sendo formada

Diretor executivo de futebol do São Paulo, Marco Aurélio Cunha confia no sucesso da safra que desembarcou no CT da Barra Funda nesta temporada. Para ele, o São Paulo tem de aproveitar esses meninos, como fez em outros momentos do passado. "O que acontece agora é o mesmo que ocorreu em 1984, com Silas, Muller e Sydney, ou nas gerações de Denilson e Caio ou ainda nas de Fábio Simplício, Júlio Baptista e Kaká. Existem épocas em que o clube tem grandes safras, mas isso não acontece sempre", comentou.

"Estes garotos estão no São Paulo desde muito cedo. Não chegaram formados. A gente quer meninos que tenham oportunidades por talento, não de maneira forçada. Esses garotos de Cotia têm talento."

A aposta do momento é David Neres, que estreou contra o Fluminense e marcou o primeiro gol diante da Ponte Preta, no jogo seguinte. Ele não sabia nem comemorar. Mas estava feliz. Além dele, o time promoveu outros cinco jogadores neste ano: Pedro, Luiz Araújo, Lucas Fernandes, Banguelê e Artur.

O elenco conta com mais nove criados nas categorias de base de gerações anteriores. Rodrigo Caio e João Schmidt são titulares com o técnico Ricardo Gomes, que ainda tem Wellington, Lyanco, Lucão, Auro, Matheus Reis, Léo e Breno à disposição. "Quando há vagas, eles têm oportunidade de atuar. Quando a safra é boa, ela convence. Os talentosos conquistam as vagas, e hoje nós temos estas vagas. Então, é nossa obrigação promover os meninos e dar oportunidade a eles", afirmou Marco Aurélio Cunha.