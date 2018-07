Del Nero encerra licença e retoma presidência da CBF

Marco Polo del Nero decidiu antecipar o fim de sua licença e voltou à presidência da CBF. O cartola reassumiu o cargo ainda na quinta-feira da semana passada, mas nenhum comunicado público chegou a ser feito. A informação, contudo, foi confirmada pela entidade na noite desta segunda-feira.

O dirigente já se reúne com seus cinco vice-presidentes nesta terça-feira. O encontro havia sido inicialmente marcado para esta segunda, mas teve de ser adiado porque três dos cinco vices não conseguiram viajar a tempo.

Eleito em abril do ano passado, Marco Polo Del Nero licenciou-se do cargo duas vezes no intervalo de um mês. Em dezembro, cedeu o cargo interinamente para o deputado federal Marcus Vicente (PP-ES). No início de janeiro, retomou a presidência por apenas três dias apenas para apear Vicente do cargo e conduzir o coronel Antônio Carlos Nunes. Nunes, agora, volta à vice-presidência.

Mesmo licenciado do cargo, Del Nero nunca deixou de dar as cartas na CBF. Ele era visto com frequência na entidade. Na terça-feira passada, dois dias antes de reassumir a presidência, ele participou da reunião que bancou o técnico Dunga para a sequência das Eliminatórias e para a Olimpíada.