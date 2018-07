Marco Polo Del Nero presta depoimento à Polícia Federal

Atualizado às 11h40

SÃO PAULO - O presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, prestou depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira e foi liberado pouco depois. A informação foi confirmada em nota publicada pelo site da entidade e posteriormente pelo próprio dirigente.

Oficiais da PF compareceram à casa de Marco Polo, que é também vice-presidente da CBF, por volta das 6h. Foram apreendidos o notebook e o iPod do dirigente, além de documentos.

"Estou absolutamente tranquilo", afirmou o presidente da FPF ao Estado por telefone. "Eu prestei todos os esclarecimentos necessários e fui liberado", completou Del Nero, que ficou cerca de 30 minutos na sede da PF antes de ser liberado.

Del Nero reforçou o teor da nota publicada no site da FPF, negando que o fato seja "relacionado à sua atividade na entidade e de seu escritório de advocacia".

"É um assunto particular. Posso garantir que não tem relação com o futebol nem com meu escritório", afirmou Del Nero, que é advogado criminalista.

Apesar de o presidente não dar mais detalhes sobre o caso porque o teor do depoimento "segue em sigilo de justiça", Del Nero foi um dos envolvidos na operação Durkheim, que serviu para desarticular duas organizações criminosas, uma especializada na venda de informações sigilosas e outra voltada à prática de crimes contra o sistema financeiro.

A PF informou que prendeu 33 investigados e cumpriu 87 mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo, Goiás, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro. Também houve prisões e buscas no Distrito Federal.

O presidente da FPF tinha presença aguarda na manhã desta segunda-feira na abertura oficial da Soccerex, feira anual de futebol realizada no Rio, mas acabou sendo obrigado a mudar a programação da sua agenda para prestar depoimento na sede da FPF.

O depoimento de Del Nero na sede da PF aconteceu três dias depois de a CBF ter anunciado a demissão de Mano Menezes do cargo de técnico da seleção brasileira.

Padrinho político de José Maria Marin, o dirigente participou da reunião, na sede da FPF, na última sexta-feira, que selou a demissão do treinador. Del Nero aproveitou para esclarecer que Andrés Sanchez foi apenas comunicado da demissão de Mano, sem ter qualquer participação

"O Andrés não foi voto vencido. A decisão foi do Marin e ele foi apenas comunicado. O Marin perguntou se ele gostaria de comunicar ao Mano e ele disse que, como diretor de seleções, faria isso", finalizou o presidente da FPF. Andrés deve deixar o cargo na CBF ainda hoje.

Confira a nota da Federação Paulista de Futebol na íntegra:

"Marco Polo Del Nero, presidente da Federação Paulista de Futebol, esclarece que foi surpreendido em uma operação da Polícia Federal durante esta madrugada em sua residência, em busca de documentos não relacionados à sua atividade na entidade e de seu escritório de advocacia.

Conhecido advogado criminalista, Marco Polo Del Nero prestou depoimento regulamentar na Polícia Federal sendo liberado em seguida. O teor do depoimento segue em sigilo de justiça."